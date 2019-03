Lounské divadlení: Dva muži v šachu

Děj komedie Dva muži v šachu by se mohl odehrát kdekoli jinde, ale díky autorovi se ocitáme v Itálii osmnáctého století. Tehdy byla tato země rozdrobena na mnoho malých feudálních státečků. Kdesi v zapadlém koutě vedle sebe žijí dva vojáci“ Marcello a Giacomo. Navíc to jsou důstojníci a šlechtici. Jak jim velí rodová příslušnost a tradice, měli by být odvěkými nepřáteli. Není tak úplně pravda. Bezesporu to jsou soupeři, kteří mají své principy, svá stanoviska, ješitnost a pýchu,ale zároveň je to jejich soužití a střetávání sbližuje. Přitom tady vůbec nejde o řešení velkých otázek války a míru.