Mezinárodní den darování knih

International Book Giving Day probíhá po celém světě a jeho posláním je darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a rozvíjí zájem dětí o knihy. Dejte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny či třeba věnujte knihy na dobročinné účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů, nemocničních oddělení nebo nízkoprahových zařízení. Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dáte. Darovat můžete knihu novou i použitou, a to prostřednictvím Městské knihovny Louny.