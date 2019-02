V Galerii u Plazíka na Peruci představuje u příležitosti životního jubilea své fotografie její majitel M. P. Blažek. Tentokráte to jsou snímky převážně „bez lidí“, hlavně z procházek výletů a zájezdů. Vernisáž výstavy proběhla v sobotu 1. 9. 2018 v 15 hodin. Výstava bude přístupná o víkendy a svátky od 10 do 17 hodin až do 28. října 2018. Jste srdečně zváni.