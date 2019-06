Muzeum láká zahrádkáře

Dvě akce se konají v sobotu 8. června a neděli 9. června v lounském muzeu, zaměřené jsou na zahrádkáře. V sobotu 8. června od 10 do 13 hodin bude Piknik nejen pro zahrádkáře. Jde o setkání příznivců Semínkovny, na kterém se budou vyměňovat zahradnické zkušenosti a ochutnávat vlastní recepty. Akce je vhodná také pro děti. Aktivní zahradničení, ani vlastní semínka či sazeničky nejsou podmínkou. V neděli 9. června se v muzeu od 10 do 17 hodin koná Swap čili přines, vyměň, odnes. Účastníci si mohou měnit věci, které už doma nepotřebují za věci, které na swapu objeví. Výměna je zdarma, přinesené věci by měly být čisté, kompletní a funkční.