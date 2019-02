Mysterium Džbán - stolová hora s divokou historií

Exkurze povede skrze jeden z nejvýraznějších úseků Džbánu; z typického Podlesí (Hřivic a okolí) na hranu svahu údolí Hasiny, překoná jedno z nejhlubších džbánských údolí a vystoupá na Markvareckou plošinu. K vidění budou bývalé obecní pastviny - dnes teplomilné trávníky a kulturní krajina Podlesí; hradiště Okrouhlík a teplomilné doubravy s velmi dalekým výhledem na hraně Džbánu. Ukážeme si, co je pro Džbán typické a zvláštní. Dozvíte se, jak vlastně členitá náhorní plošina Džbánu vznikla a co stojí za jejím dnešním, na české poměry docela exotickým vzhledem, co zde v krajině přežilo z poslední doby ledové a co má Džbán společného s Českým Středohořím. Konec exkurze v Tuchořicích bude pak vyvrcholením celého příběhu Džbánské krajiny: ukážeme si zachovalé zbytky zdejší krajiny z konce třetihor, kdy zde vládlo subtropické klima a pod okrajem Džbánu se rozkládalo sladkovodní jezero.

začátek exkurze: 10.00 na autobusové zastávce pod kostelem v Hřivicích

konec exkurze: v cca 16.00 v Tuchořicích

trasa zhruba 15 km

Průvodce a kontakt: Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka) tel.: 770 120 454