Noc literatury 2018 v Žatci

Po dlouhých přípravách představuje spolek Budík nejen žateckému a nejen literárnímu publiku druhý ročník celoevropské akce s názvem Noc literatury! V tento spíše večer se budou číst úryvky z nové evropské literatury v několika desítkách evropských metropolí a obdobném počtu českých měst. Číst budou známé osobnosti na zajímavých či ne běžně přístupných místech.

Kdo a kde bude číst letos v Žatci? To uvidíte na plakátu, který je zároveň úvodním obrázkem této FB události a najdete jej i v komentářích.

Program:

Noc literatury má dvě části:

Od 17.00 do 20.00 můžete korzovat mezi jednotlivými čtecími místy (letos počet zvýšet na 6).

Od 20.20 do zhruba 21.30 na vás čeká vyvrcholení v podobě scénického čtení v podání divadelního spolku Opera Žatec, a to v prostoru před klubem Budík na Hošťálkově náměstí.

Součástí akce bude i doprovodný program - literární večer na žateckém gymnáziu.

Vstupné na akci volné, resp. dobrovolné

Další informace najdete na facebookové stránce události.