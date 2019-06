Cestujte chytře, levně a často. To je název přednášky Hany Machalové spojené s autogramiádou její knihy Do světa. Do konferenčního sálu Staré papírny připravuje přednášku žatecká městská knihovna. Hana Machalová poradí, jak najít levné ubytování a letenky. Cenné informace a tipy se dozvědí ti, kteří chtějí při běžném zaměstnání cestovat a poznávat svět. Přednáška se koná zítra, ve středu 5. června, od 17 hodin.