O princezně, Luciášovi a makových buchtách

Tato klasická, romantická pohádka pro děti od 3 do 11 let vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo a nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky. Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř muzikálové melodie písniček a neobvyklá zápletka, je pobaví a zaujme. Vstupné: 45,-

Představení od 19.12. 8:45 / 10:15 / 14:00