Parním vlakem do muzea

Zajímavou akci pro milovníky železniční historie připravují na víkend České dráhy. Zájemci se mohou svézt historickým vlakem taženým parní lokomotivou a prohlédnout si depozitář muzea. V pátek 25. srpna vypraví České dráhy parní vlak v čele s lokomotivou "Šlechtična" z Plzně přes Beroun do Lužné u Rakovníka. V sobotu 26. srpna pojede tento parní vlak z Lužné do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově a zpět. Tam proběhne unikátní setkání tří parních lokomotiv "Šlechtičen". Vlak při cestě do Chomutova zastaví v sobotu v Žatci, a to v 11.38 hodin. Při cestě zpět pak v 15.30 hodin.