14. Ročník letního hudebního festivalu Plutofest je tady. Tentokrát zažijeme velkou premiéru... festival se přesouvá z peruckého hřiště do zámeckého parku.

Zahrají Wishmasters, Rammstein Revival, Sputnik, Covers for lovers, Refreš, Spot of no reception a Žlutej Pluto pes.