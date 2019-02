Pocta Ivanu Jirousovi

Program s Magorovými básněmi a filmy s hudebním doprovo­dem legendy Rock in opposition Chrise Cutlera a muzikantů z Agon orchestra, DG 307, Plastic People a dalších kmenových hudebníků nezávislé hudby improvizujících na motivy písní Mejly Hlavsy. Chris Cutler (narozen 1947 ve Washingtonu) je legendární britský bubeník, který svou první skupinu založil v roce 1963. Od počátku 70. let hrál v kapelách Henry Cow, Art Bears, Cassiber, News from Babel, Pere Ubu, The Pedestrians či The Science Group. Spolupracoval také s Ivou Bittovou, Tomem Corou, Fredem Frithem, Gong či The Residents. Chris Cutler také dvakrát vystoupil na pražských jazzových dnech. S Chrisem vystoupí převážně muzikanti z Agon orchestra, jmenovitě Ivan Bierhanzl (basa), Ivan Acher (videoprojekce a audiosamply), Martin Čech (flétna), Ivan Manolov (elektric­ká kytara), Michal Nejtek (klávesy) a Jan Šimůnek (elektrické housle). Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 200 Kč