Postoloprtské slavnosti 2018

12.30 - zahájení dětských představení, atrakcí, her a soutěží - DS Klouzák a další účinkující

aneb

Od praotce Čecha po tatíčka Masaryka

12.00 - historický průvod městem - trasa: nádraží ČD – Mírové náměstí

Hudební pódium v předzámčí

13.00 - 19.00 Lazareth

Revival Čechomor, Olympic, Nohavica, Schelinger, Nedvědi, Křesťan, Elán, Mňága a Žďorp, Katapult, Divokej Bill...

Velké pódium

13.00 historický program Od praotce Čecha po tatíčka Masaryka - zastavení v různých dobách naší národní historie s šermíři, divadelníky, tanečníky, sokolníky, dobovými hudebníky - Skupina historického šermu Vítkovci, Divadelní ansámbl BezeVšeho

19.00 C&K Vocal

21.00 Sabina Křováková (vítězka SuperStar) s kapelou

22.00 Slavnostní ohňostroj

23.00 Red Hot Čili Pepa



Dětská scéna "u domečku"

V okolí pódia bungee-jumping, aquazorbing, dům hrůzy, vláček, výtvarné dílničky, 6 stanovišť dovednostních soutěží o ceny, skluzavky, skákadla, kolotoče, střelnice a další atrakce pro děti.

18.30 Kočkuzblajs - koncert oblíbené domácí rockové kapely

Dále mimo pódia jízdy na koních pro děti, expozice Modelářského klubu Postoloprty v předzámčí, prodejní a výstavní stánky v zahradě i na náměstí. Ve 22.00 slavnostní ohňostroj střílený z chmelnice pod zámeckou zahradou.

Vstupné: 80 Kč, děti a důchodci 40 Kč, děti do 3 let zdarma

(vstupné pouze do vnitřní zahrady; předzámčí a další prostory zdarma)