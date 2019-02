Přednáška Cesta knihy

Knihy tenké, tlusté, v pevné vazbě i šikovně ohebné do kapsy, s ilustracemi i bez. Jak se vlastně taková kniha rodí a čím vším musí projít, než se dostane k vám do křesla, do kabelky nebo na noční stolek? Takové malé „behind the scenes“: nahlédneme do zákulisí i pod pokličku! Přijďte si poslechnout, prohlédnout a také popovídat o tom, co všechno knihu potká, než se dostane z výjezdní stanice jménem „autor“ do cílové stanice jménem „čtenář“. Proč je pro autora důležitý betačtenář a jak se může stát zlatou cihličkou? Jakou roli hraje editor a proč škrtnout něco autorovi není pokaždé jen tak?

Povíme si i o tom, jak se písmenka poskládají na stránku, do jakého kabátku se kniha balí, jak se dá kouzlit s obálkami, jak pracuje překladatel a zda je oceán, který někdy dělí překladatele od autora, nepřekonatelnou propastí. A také kdo zařídí, že stejnou knihu seženete v Lounech, v Plzni, v Pardubicích nebo v Ostravě.