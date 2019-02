Předvánoční koncert skupiny Fragile

Koncert se koná 27. listopadu 2018 v 19:00 hod. v Městském divadle Žatec a je součástí Fragile CZ tour 2018. Formaci pod vedením dirigenta a producenta Braňa Kostky tvoří umělci známí i z jiných – hereckých a moderátorských TV rolí: Helena Krajčiová, Martin Madej a skvělí zpěváci Jana Golis, Světlana Rymarenko, Jožo Hečko a Slavo Košecký. Pro české publikum je nejznámější herečka a zpěvačka Soňa Norisová. Tři roky vystupovali s Richardem Müllerem v rámci projektu Hlasy po celé ČR s SR. Celé turné s více jak sto úspěšnými koncerty provázely nadšené reakce publika. Koncerty vidělo více jak padesát tisíc diváků, prodalo se na dvacet tisíc alb i mnoho ocenění dělá z „Hlasů“ jeden z nejúspěšnějších projektů za poslední roky. Vystupují s Karlem Gottem, Helenou Vondráčkovou. Jako předkapela vystoupili u Suzanne Vega a Take 6. Jsou trojnásobní držitelé ocenění Hudební skupina roku 2013, 2014 a 2015 v diváckém hlasování ankety OTO. Převánoční koncert bude plný nejen výborné hudby. Adventní repertoár skupiny tvoří písně světových i domácích interpretů jako: Ride the Chariot, Mary´s Boy Child, Poďme bratia do Betléma, Jingle Bells, Tichá noc, Búvaj dieťa krásne včetně známých a osvědčených hitů ve stylu "a cappella". Vokální skupina Fragile patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské špičce. Věnují se interpretaci známých světových rock - pop - hitů v působivých a velmi zajímavých originálních a cappella aranžmá – bez hudebních nástrojů. Všechno co uslyšíte je opravdu tvořeno jen hlasem a ústy interpretů v komorním a cappella provedení. Čistě vokální, jisté instrumentální prvky se v jejich hlasech uplatňují jako rytmická opora.

Kde: Divadlo Žatec