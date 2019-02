Promítání filmu Slyšet očima

Kde: Galerie Sladovna

Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk jako další oficiální řeč pro svou zemi. I přes možnosti tlumočení se však situace tamní neslyšící komunity nedá považovat za ideální. Neslyšící politička Helene Jarmer, jedna z postav snímku, se to snaží změnit. Mladí neslyšící manželé Hagerovi přemítají, do jaké míry nedoslýchavost ovlivní život jejich čerstvě narozeného syna Emila. Studentka Ayse se snaží zvládnout vstup do svého prvního zaměstnání. Observační dokument zachycuje střípky ze životů několika neslyšících a zaměřuje se přitom na sílu a barevnost paralelního světa znakového jazyka.

Režie: Dariusz Kowalski

Země původu: Rakousko

Rok výroby: 2016

Stopáž: 89 min.

Vstup zdarma