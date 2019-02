Rybářský klub Telce pořádá rybářské závody o putovní pohár starosty městyse Peruce. 1. kolo: od 07:00 do 09:30 2. kolo: od 10:00 do 13:00 Zápis na závody v 06:00! Dětská kategorie startuje od 14:00 do 16:00. Kapacita rybníka je z technických důvodů 40 míst. Startovné: dospělí 300 Kč, děti 100 Kč.