Další zajímavá akce se chystá na zámku v Krásném Dvoře na Podbořansku. V sobotu 6. července tam budou Slavnosti Jana Rudolfa Černína. Začátek je na nádvoří naplánován na 10 hodin, program je připraven do 17 hodin. Vstupné na nádvoří bude 50 Kč, děti do 6 let mohou přijít zdarma. Na programu je lovecká hudba, pohádky, edukační program, přednáška Jaromíra Tlustého. Proběhne také soutěž o nejchutnější med.