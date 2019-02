Šmodrchání lampiček je pobídka k setkání kurýrů Betlémského světla a vstřícných lidí. Můžete zkusit přistrojit zavařovací sklínku a "ušmodrchat" tak lampičku pro Betlémské světlo, které do lounského muzea přinesou skauti 17. prosince ve 14.14 hodin.

Světlo bude v muzeu po celý týden až do Štědrého dne. Můžete si ho přenést do své originální ušmodrchané lampičky nebo jen tak do skleničky, které dostanete na místě. Vstup zdarma.