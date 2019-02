Steve Clark Trio (USA)

Popis:Steve Clarke se opět vrátí do Evropy! Rezident z Bridgeportu (Connecticut, USA), excelentní basák, se znovu spojil v roce 2016 (po pěti letech) s klávesistou Walterem Fischbacherem a bubeníkem Vajcem Deczim, takže se všichni tři znají hráčsky i lidsky více než dokonale. A vědí také jak udělat dohromady pořádnou šou, jsou totiž odborníci na „crafting engaging sets“ neboli řemeslně dokonalé sety, chytlavé groove a oslnivá sóla. Steve Clarke natočil 6 CD jako lídr svých sestav a cestuje, po USA a Evropě více než 15 let. Vystupoval po boku jazzových velikánů jako jsou Mike Stern, Sherri Winston a Sam & Dave. Toto turné bude Steveovým dalším návratem do Evropy, po čtyřleté přestávce (2012, 2016 a nově 2018). Steve Clarke – baskytara (USA), Walter Fischbacher (USA) – klávesy, Vajco Deczi (USA) – bicí Vstupné: 100,- Kč v předprodeji ( do 10.10.2018) / 180,- Kč v den koncertu