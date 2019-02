Třtěnskými stráněmi tam a zpět

Krajina kolem Třtěna je pěknou ukázkou kombinace Poohří a okrajové části Českého Středohoří. Překrývá se zde nivní rovina řeky Ohře a stepní element lounské vulkanické krajiny. Ukážeme si, čím jsou oba dva typy krajiny typické. Prohlédneme si aktivně obnovovanou teplomilnou lokalitou Třtěnských strání. Řekneme si, jak souvisí stepi s poslední dobou ledovou. Co bylo nejspíš oblíbenou potravou mamutů? Proč je na Lounsku tak sucho a jaké jsou limity růstu lesa? A co má Třtěnsko společného s Ukrajinou a jižní Moravou? Procházka kolem Třtěna bude nenáročná a plná širokých výhledů do krajiny.

Sraz ve 13 hodin ve Třtěně před kaplí Panny Marie

Komentovaná exkurze o cca 5 km

Průvodce: Mgr. Jan A. Šturma (Místa zblízka)