Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Ústecký kraj vás zvou na putovní výstavu U nás to bylo trochu jinak – 100 let od vzniku První republiky, která bude zahájena ve Staré papírně v Žatci 30. října 2018 od 9 hodin.

Ústecký kraj slaví letos ve velkém už neuvěřitelných 100 let od vzniku Československého státu. Historici z celého kraje dali dohromady poprvé všechny fotografie, články z novin i další svědectví, na kterých je vidět, jak přesně vznikala První republika právě v našem regionu. Na jednom místě se můžete prostřednictvím výstavy podívat, co se v době, kdy se v Praze psaly dějiny Československa, dělo v kraji, kde většinu obyvatel tehdy tvořili ještě němečtí občané.

Mimořádně bude ve Staré papírně otevřeno i v neděli 11. listopadu 2018 od 13 do 17 hodin.