Golf – fotbalový netradiční turnaj smíšených dvojic. Registrace v 9 hodin na návsi v Úlovicích.

Celková trasa povede z Úlovic do Horního Ročova, zhruba 4,5 kilometru. Cestou se budou překonávat nástrahy krásné místní přírody. Hraje se na co nejnižší počet ran až do poslední jamky. Vše vyvrcholí v hostinci u Kulhánků v Ročově posezením u piva.

Startovné: 100 kč