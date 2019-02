Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás srdečně zve do Staré papírny, Volyňských Čechů 733 na každoroční Vánoční jarmark, který nabídne prodej vánočních dekorací, košíčků, keramiky, šperků, svíček, včelích produktů, koření, perníčků a dalších výrobků. Pro děti je připravena tvořivá dílnička.

Jarmark se uskuteční od 12. prosince do 15. prosince 2018. Otevřeno bude od 10:00 do 17:00, v sobotu od 13:00 do 17:00. Vstup zdarma. Přijďte si pod stromeček udělat radost sobě nebo svým blízkým! :)