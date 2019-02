Podzimníček může být vyroben libovolnou technikou z různých materiálů. Přihlášení do soutěže od 1. do 12. října v DDM Žatec, kdy je možno podzimníčka přinést. Hlasování pak proběhne od 15. do 31. října, kdy je možné si přihlášené výrobky prohlédnout. Slavnostní vyhlášení proběhne 5. listopadu.