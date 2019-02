Vývrtka 2018

Třetí ročník festivalu alternativní hudby Vývrtka opět v Peruci! Přírodní areál s možností koupání a sportů a nejzajímavější ne-mainstreamová muzika z Čech i zahraničí. Doprovodný program z dílny Zvedni-Zadek.cz, chillout area Cafe Letka, festivalová školka a další!

Headlinerem třetího ročníku je izraelské jazzové power trio Tatran, světově proslulá kapela, která nese prapor moderního jazzu zatraceně vysoko. Z Izraele pochází také Shtuby, originální a neuvěřitelně energický hudebník, který ve své taneční hudbě kombinuje elektronické podklady a živé nástroje a na Vývrtce zakončuje své čtyřdenní české turné. Po legendárním koncertu na prvním ročníku se na festival vrací W.W.W., svou existenciální diskotéku přivezou stálí hosté Vývrtky Mutanti Hledaj Východisko a o post nejpodivnější diskotékové kapely se utkají s fenomenálními Bert & Friends. Mezi potvrzené účinkující dále patří balkan-jazzoví Free Balkan Quintet (s Kosmickým Žirafáčem Jardou Nogou za bicí soupravou), prog-alternativci První hoře, elektro-rockový nářez ze Slovinska Kontradikshn, čeští stoner rockeři Uninvited, jazz-metal fúze North Innergy nebo jazzrockoví Molotow Moloch quartet.

Na DJ stage zahrají: DJ Agem, Funk Soul Brothers, Soundproof, Idefix, Juice a Wombat z Estonska.

Vstupné:

v předprodeji: do 28. června 420 kč, na místě 490 kč

pětilůžková chatka v areálu festivalu 1500 kč

pro seniory nad 60 let a držitele průkazu ZTP/P + jednoho člena doprovodu sleva 50 % ze vstupného na místě, konečná cena je tedy 245 Kč

pro občany s trvalým bydlištěm v obci spadající do SO ORP Louny sleva 20 % ze vstupného na místě, konečná cena je tedy 392 Kč