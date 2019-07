ŽATECKÁ DOČESNÁ 2019

Název: Žatecká Dočesná – 62. ročník slavností chmele a piva Datum: 6. - 7. září 2019 Místo: MĚSTO ŽATEC (Ústecký kraj) Vstup: ZDARMA Pořadatel: Městské divadlo Žatec, Město Žatec

Web: www.docesna.cz a www.divadlozatec.cz Oficiální facebook událost: https://www.facebook.com/events/263306514516811/

Letošní již 62. ročník akce Žatecká Dočesná bude zásadně ovlivněn mnoha investičními a rekonstrukčními akcemi. Z důvodu oprav budov a ulic v centru města bude omezen prostor využití pro pořádání této akce. Omezení nastane zejména v prostoru radnice a přilehlých prostor na nám. Svobody a Hoštálkova náměstí. Dále probíhá rekonstrukce ulice Horova, Mederova domu na nám. 5. května, rekonstrukce Dvořákovy ulice a fasády budovy základní speciální školy a především rozsáhlá oprava ulice Nákladní a dalších míst. Program bude v letošním roce na čtyřech podiích. Hlavní scéna na náměstí Svobody, druhá scéna na náměstí Prokopa Velkého, třetí scéna si své místo našla v letním amfiteátru ve Vrchlického ulici. Čtvrtou scénu s historickou tématikou najdou návštěvníci tradičně ve Dvořákově ulici. Pro zájemce bude otevřena Expozice muzea Homolupulů nebo výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů. Součástí programu je také Streeball Cup, Skatečesná a festival Underwall. Doprovodný kulturní program pobaví všechny věkové kategorie. Již dnes můžeme zveřejnit tato jména účinkujících: SLZA, VLADIMÍR MIŠÍK & ETC, FRANTIŠEK NEDVĚD A TIE BREAK, ABBA CZ, HONZA KŘÍŽEK s kapelou, DUNAJ, EVA A VAŠEK, SEBASTIAN, PRŮVAN, THE LITLE BIT BAND, JANEK LEDECKÝ s kapelou, PETRA JANŮ s kapelou, PETR KOTVALD s kapelou, MŇÁGA a ŽĎORP, MONKEY BUSINESS, ALKEHOL, JANA KRATOCHVÍLOVÁ s kapelou, VESELÁ TROJKA, MALINA BROTHERS, TOM ARTWAY a BAND, N.O.H.A, OTA BALAGE BAND, JIŘÍ HADAŠ, a další. Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Záštitu nad 62. ročníkem slavností chmele a piva „Dočesná 2019“ udělil Ministr zemědělství pan Ing. Miroslav Toman CSc. Soutěž o titul „Pivovar Dočesné 2019“ Titul „Pivovar Dočesné 2019“ získá na základě hlasování návštěvníků ten pivovar, který obdrží největší počet hlasů. Kompletní seznam pivovarů bude v letáčku akce, na led obrazovkách nebo na www.docesna.cz. V letošním roce proběhne hlasování také pomocí SMS. …….Více informací zašlu co nejdříve. Náhled programu: Pátek 6. 9. SLZA, VLADIMÍR MIŠÍK & ETC, FRANTIŠEK NEDVĚD A TIE BREAK, SEBASTIAN, HONZA KŘÍŽEK s kapelou, ABBA CZ, DUNAJ, EVA A VAŠEK, PRŮVAN, THE LITLE BIT BAND a další. Sobota 7. 9. JANEK LEDECKÝ s kapelou, PETRA JANŮ s kapelou, PETR KOTVALD s kapelou, MŇÁGA a ŽĎORP, MONKEY BUSINESS, ALKEHOL, JANA KRATOCHVÍLOVÁ s kapelou, VESELÁ TROJKA, MALINA BROTHERS, TOM ARTWAY a BAND, N.O.H.A, OTA BALAGE BAND, JIŘÍ HADAŠ, a další …. Kompletní program ( Line Up) pošleme co nejdříve. Fotogalerie z loňských ročníků: ( foto 1. DFK Žatec ) …. https://drive.google.com/open?id=1ty58piPdSsE7kPCuVetG9tE091d6u6Go Tradiční soutěže o hodnotné ceny Soutěž v tanci s korbelem piva na hlavě: Hlavním úkolem této soutěže je vydržet tančit v páru s korbelem piva na hlavě po dobu jedné skladby. Pár, který vydrží nejdéle, vyhrává hodnotnou cenu. Podmínkou soutěže je věk 18 let. Soutěž není omezena na občany České republiky. Ochranný oděv zajištěn. Soutěžící se mohou předem přihlásit do soutěží v info stánku nebo u pořadatelů v budově žateckého divadla. Plánovaný čas soutěže je v sobotu 7. 9. od 13:50 hod. Soutěž v česání chmele na čas: Soutěž spočívá ve zručnosti a rychlosti česáče, který načeše za určitý časový úsek nejvíce chmele. Soutěž je omezena na maximálně čtyři soutěžící. Soutěžící se mohou předem přihlásit do soutěží v info stánku u podia nebo u pořadatelů v budově žateckého divadla. Plánovaný čas soutěže je v sobotu 7. 9. od 14:15 hod. Soutěž generálního partnera akce: Soutěž na hlavním podiu připravuje generální partner akce společnost Nexen Tire. Soutěž proběhne v sobotu 7. 9. … čas upřesníme. Doprava: V období příprav a konání akce Dočesná v Žatci lze opět očekávat dopravní komplikace. Již od 1. Září začnou v centrum města platit zákazy parkování. Od tohoto data začnou do prostorů náměstí Hošťálkovo, Žižkovo a 5. Května najíždět zábavné atrakce, které budou v provozu až od pátku 6. 9. do soboty 7. 9. Centrum se pro dopravu uzavře již od čtvrtka 5. 9. Od tohoto data se do vybraných míst města dostanete pouze z povolením organizátorů. Vše by se mělo vrátit do normálu v pondělí 10. 9. „Pro parkování při Dočesné doporučujeme využít parkoviště u velkých supermarketů nebo v odlehlejších uličkách města," sdělil Martin Veselý z organizačního týmu. Čistý festival již od roku 2010 Dočesná se může pochlubit certifikací ČISTÝ FESTIVAL. Návštěvníkům budou v celém areálu k dispozici koše na tříděný odpad. Kromě toho mohou návštěvníci ve speciálním stánku Čistý festival třídit odpady za odměny. Například za dvacet prázdných plastových kelímků získají pivo zdarma. Promo stánek najdete v prostoru parkoviště na Kruhovém náměstí. Nábor pomocníků: Také v letošním roce bude potřeba mnoho pomocníků při stavění podií i dalších přípravných pracích. Zájemci o brigádu na Dočesné se mohou hlásit v žateckém divadle u paní Hany Zeleňakové. Informace získáte na tel.: 415 710 519 nebo na emailu: hannaz@centrum.cz.