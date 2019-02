Žatecký pivovar

V dnešní době se za umění označuje ledacos a záleží na úhlu pohledu. Pro nás je to třeba skvělé, řemeslně vyrobené pivo Sedmý schod, pro někoho je to aranžmá neustlané postele nebo rozdrobená sušenka v galerii moderního umění. I tomu se kloní mnoho příznivců.

My se neradi něčemu kloníme. Ale před opravdovým uměním, před tím se rádi zakloníme se Sedmým schodem.

Oslovili jsme umělce, kteří svým uměním ozdobili útroby vybraných pražských hospod. Na stopech. No jistě, kde jinde, než na stropech!

Zavdej si doušek svého oblíbeného moku a zakloň se před uměním. Napiš nám, co je umění podle tebe. Jestli je to stavba včelího úlu, výchova sedmi výrostků nebo kalení oceli, to necháme na tobě.

