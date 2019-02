Netradiční závod v netradičních disciplínách - běh a střelba ze vzduchovky - O putovní pohár hraběte Albrechta z Kolowrat.

Registrace ve 13 hodin na náměstí v Ročově.

Kategorie:

- děti do 11 let

- děti do 15 let

- hlavní kategorie od 15 do 65 let

- senioři nad 65 let

Hodnotné ceny, občerstvení, hudební produkce.

Startovné nad 15 let 100 kč