Dovolená v obytném sudu

Cena za 1 noc: 1900 korun

Chcete zažít netradiční dovolenou? Pak ji zkuste strávit v obytném zatepleném sudu v Jeseníkách. Disponují vlastním sociálním zařízením a televizí. Vejdou se do něj 2 osoby a dítě do dvanácti let. Jedná se o celoročně zateplené sudy, které které jsou vyzkoušeny i v mrazivém počasí.

Vybavení: wc, sprcha, umývadlo, televize, topení.

Dovolená v obytném sudu.Zdroj: Deník/Jarmila Kuncová