- Číslo na krajskou hygienu +420 736 233 176, +420 704 829 502, +420 703 365 986

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Přes internet na webu kosik.cz

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

Vrchlického divadlo v Lounech nehraje. Zrušena byla Mateřinka, která se zde měla ve středu a čtvrtek. Zrušeno bylo představení Divadla Radka Brzobohatého. V jednání je možný náhradní termín. Zavřeno má i lounský Kulturní dům Zastávka, kde byl zrušen sobotní ples Smart – Fit. Neuskuteční se ani nedělní Taneční čaje s orchestrem Jaromíra Laksy.

V Žatci se ruší sobotní vítání občánků, proběhne v jiném termínu. Je zavřená sauna na koupališti. Neproběhlo setkání s obyvateli kvůli rekonstrukci Purkyněho ulice, jež bylo svolané na čtvrtek 12. března odpoledne. Své akce ruší také žatecká Základní umělecká škola.



Zavírá také žatecké divadlo a kino. V Žatci přerušily provoz knihovna a muzeum.



V Postoloprtech z rozhodnutí starosty město uzavřelo základní uměleckou školu i dům dětí a mládeže.

Od 13. března až do odvolání jsou budovy Oblastního muzea v Lounech a areál Archeoskanzenu Březno u Loun pro veřejnost uzavřeny!

Zrušeny až do odvolání jsou rovněž všechny akce pro veřejnost, i ty které měly proběhnout v náhradních prostorách, například velký sál MÚ Louny.

Společenské:

V Žatci nebude sobotní koncert v Lidovém domě ani ples Chmelařství v kulturním domě Moskva.

Na státních zámcích v Krásném Dvoře na Podbořansku a Stekníku na Žatecku se odsouvá zahájení nové sezony, ruší se veškeré prohlídky a akce, soukromé i veřejné, které se měly konat do poloviny dubna.

V ohrožení je konání výstavy Dům a zahrada v Lounech.

V návaznosti na aktuální situaci vydal Národní památkový ústav mimořádná opatření, uzavřel památky s celoročním provozem a odložil zahájení návštěvnické sezony. Co to znamená pro návštěvníky? Volně přístupné parky a zahrady u památkových objektů ve správě NPÚ zůstávají prozatím zpřístupněny pro veřejnost. Zahájení návštěvnické sezony je odloženo na neurčito.

Na Lounsku se to týká zámku Krásný Dvůr a zámku Stekník.

Zavřené jsou ve městě kulturní a společenské instituce, jako jsou muzea, galerie či knihovna. Městská knihovna Žatec už vydala informaci, že výpůjční lhůta u půjčených knih se automaticky prodlužuje.

V Žatci zůstávají zavřené školy včetně ZUŠ.

Sportovní:

Program soutěží FAČR je do odvolání přerušen. FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

V úterý odpoledne 17. března zároveň z podnětu UEFA dojde k hromadné videokonferenci všech členských asociací, na které se bude řešit další postup v otázkách domácích i evropských soutěží, stejně tak se bude řešit i osud evropského šampionátu v tomto roce.

K utkání do Ostrova nad Ohří tak například v sobotu neodjedou fotbalisté FK SEKO Louny.

Vyhlášený Nouzový stav mimo jiné znamená, že se nebudou ani v Žatci konat žádné sportovní akce. Jsou uzavřena také krytá sportoviště, tedy včetně školních tělocvičen.

POVOLENÉ AKCE

Kulturní:



V Postoloprtech spustili pro děti ze základní školy příměstský tábor, probíhá od 8 do 14 hodin v sále tamních dobrovolných hasičů.

Na podmínky Nouzového stavu v Žatci reaguje Chrám chmele a piva jako příspěvková organizace města upravením provozní doby, která je v pondělí až sobotu od 11 do 19 hodin, v neděli od 11 do 17 hodin.

Sportovní:

V Žatci zůstávají přístupná otevřená sportoviště. Znamená to, že jsou zatím otevřené sportovní plochy na stadionu Mládí, u ZŠ Jižní a u koupaliště. Otevřená zatím zůstávají i dětská hřiště, která bude pravidelně monitorovat městská policie.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Městský úřad Louny (Mírové náměstí 35, 440 01 Louny)

Pondělí 7:30 - 17:00

Úterý 7:30 - 15:00

Středa 7:30 - 17:00

Pátek 7:30 - 14:45

Kontaktní telefonní čísla:

MěÚ Žatec: 724 043 786, 724 050 410, 724 000 394

Školství: 724 808 604

Kultura – městské divadlo 415 710 519, městská knihovna 415 243 243, 725 877 781, regionální muzeum 608 200 697.

K novým opatřením v Žatci patří vytvoření Kontaktní linky pro seniory. Kontaktní linka pro seniory bude sloužit ke konzultacím a dotazům. Senioři mohou volat na telefonní číslo 725 957 166 ve všední dny od 8 do 17 hodin. Podle druhu a četnosti dotazů je město připraveno služby pro seniory rozšiřovat.

Školy

Zavřené sou všechny základní a střední školy.





Školky

Zůstávají zatím otevřené.

V Lounech zavřela pouze ta, která je součástí Základní školy Kpt. Jaroše.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Doprava funguje bez omezení. Linky č. 1 a 2 v Lounech budou jezdit jako o prázdninách. Nebudou obsluhovány všechny spoje na těchto linkách, které budou označeny negativní značkou 13.

Provoz autobusových spojů linek DÚK bude upraven tak, že od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz. To znamená, že spoje, které běžně jezdí v době školních prázdnin a jsou omezeny v jízdních řádech negativními značkami 42 až 46 do odvolání POJEDOU. Naopak spoje, které běžně jezdí v období školního roku, omezené v jízdních řádech značkami 52 až 56, do odvolání NEPOJEDOU. Toto opatření se přímo dotkne 70 linek DÚK v celém Ústeckém kraji, z toho 9 linek DÚK nebude v provozu vůbec (jen školní provoz).

Autobusových linek v Žatci a okolí, vzhledem k prázdninovému režimu, bude od pondělí 16. března jezdit méně, protože není nutné přepravovat děti do škol.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU