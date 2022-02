Federální bezpečnostní normy pro motorová vozidla (FMVSS) stanovují přesné požadavky na zvukové upozornění pro chodce, které musí vydávat všechny elektromobily a hybridní auta. Automobilky tento zvuk nesmí nijak upravovat ani měnit. K takovým pravidlům se organizace uchýlila, protože tato vozidla jsou podstatně tišší než jejich předchůdci na benzin nebo naftu. „I když je zvuk Boomboxu a upozornění pro chodce jiný, tóny z něj by mohly při pohybu překrývat znění varovného signálu,“ informovala organizace.

Na twitteru se k problému vyjádřil také šéf Tesly, Elon Musk, který se vývojem situace nezdá nadšený. Ze stáhnutí aut s aktualizací viní lidi, kteří většinou ze žárlivosti ostatním zábavu kazí.

The fun police made us do it (sigh)