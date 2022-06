V akčních filmech se auta řítí po rovině, nevjedou na žádný skokánek, přesto vyletí nahoru do vzduchu. S oblibou tak klidně překonají třeba i propast. A nebo autobusy, jako v případě dvouoscarového amerického thrilleru Nebezpečná rychlost z roku 1994. Do autobusu nainstaloval vyděrač bombu, jež má vybuchnout, až by rychlost klesla pod padesát mil za hodinu. Vozidlo se bohužel řítí po nedostavěné silnici, takže ho čeká dlouhý let vzduchem.

„Autoři jako by neznali balistickou křivku, tedy trajektorii danou gravitací a fyzikálními zákony, jak se pohybují padající předměty,“ upozornil vědec. Vysvětlil, že i když vozidlo jede původně rovně, stejně padá strmě dolů. „Aby autobus propast přece jen přeskočil, musel by se řítit opravdu mimořádnou rychlostí. Nebo najet na nějaký skokánek,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Oblíbeným prohřeškem proti fyzikální logice je také přibližování nezřetelných odrazů v lidských očích nebo brýlích v kriminálních seriálech jako jsou Kriminálka Miami nebo Kriminálka New York. Policisté u počítače tak dlouho přibližují člověka na fotce, až je velmi zřetelně a ostře vidět v jeho oku nebo brýlích například tvář vraha.

"Rozlišení se zvětšením obrazu nezlepší. Jde o digitální zoom, který nic takového neumí. Často navíc jde o nekvalitní záběr průmyslové kamery. Přiblížit za stejného rozlišení dokáže jen optický zoom, tedy vylézající čočka foťáku,“ vysvětlil Jan Kaufman.

Zbytečná smrt

Chyby lze najít i ve snímcích oceňovaných za to, že autoři zvládli nástrahy složitých zákonitostí, které panují ve vesmíru. To je třeba případ amerického filmu Gravitace, v němž při výstupu do volného prostoru zažijí tragickou situaci hvězdní herci Sandra Bullock a George Clooney. Jsou k sobě přicvaknuti kabely a snaží se zachytit raketoplánu. Kosmonauta Kowalskiho to však stále někam odnáší, kabel se nebezpečně napíná, a tak se Kowalski raději odpojí, aby se zachránila alespoň doktorka Stoneová.

„George Clooney asi musel nějak dramaticky zemřít. Jinak ale neexistovala síla, která by ho táhla dozadu. Něco jiného by bylo, kdyby se oba kosmonauti točili a působila na ně odstředivá síla. Popřípadě kdyby viseli na skále, mělo by smysl se odříznout a zachránit ostatní, v tomto případě však chudák Clooney zemřel úplně zbytečně,“ politoval ho fyzik.

Zdroj: Youtube

Neuspěla u něj ani vystřelené kulky letící obloukem, jako se to stalo například v americkém filmu Wanted. Zde nájemný zabiják střílí na terč, před nímž stojí člověk. Kulka ho však obletí. Jenže náboj nelze zakroutit jako třeba zatočí fotbalista dloubnutím míč, aby mu dal rotaci a zmátl brankáře.

„Oblouk vám náboje opisovat nikdy nebudou. Mohou pouze rotovat po své ose, ovšem ve směru, v němž letí, aby byly stabilnější,“ vysvětlil Kaufman. „Angelina Jolie, která se ve filmu před terč také postaví, by přežila snad jen silou své lásky, a možná ani to ne,“ dodal.