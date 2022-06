„První den jsem jich sesbírali pětasedmdesát asi na desetikilometrovém úseku pláže. Druhý den to bylo 71,“ sdělil stanici RNZ jeden z místních obyvatel Vaughn Turner. „Třetí den jsme našli 59 jejich tělíček,“ dodal sklesle.

Hlavní vědecký poradce v oblasti mořských ptáků novozélandského ministerstva ochrany přírody Graeme Taylor je přesvědčen, že od začátku května už moře vyplavilo přes pět set těl ptáků. Čísla se dokonce možná blíží k tisícovce. „Je nemožné počty určit přesně. Určité procento těl lidé okamžitě pohřbívají, některé si zpět vezme oceán,“ uvedl.

Tyto nečekané nálezy Novozélanďany šokují. Na sociálních médiích běží diskuze, ve kterých místní sdílí svá podezření. Chytají je snad rybáři? Nebo je něco toxického ve vodě? Šíří se jejich koloniemi nějaká nová nemoc? Třeba ptačí malárie?

Novozélandské ministerstvo ochrany přírody uvedlo, že podobná hromadná úmrtí nejsou úplně neobvyklá. Počínaje listopadem se každý rok na pobřeží vyplavují mrtví, nemocní či zranění tučňáci. „Určitá úmrtnost je přirozená a dá se očekávat,“ dodalo ministerstvo ve své zprávě.

Množství mrtvol ovšem v odbornících vyvolává otázku, jaká čísla jsou stále v normě. A po ní následuje hned další, zda se budou současná čísla i nadále zvyšovat. A navíc, nemáme listopad.

Podle ministerstva k hromadným úmrtím, kdy se na pláže vyplavilo i přes tisíc zahynulých jedinců, doposud docházelo jednou za dekádu. V roce 1974 například takhle zemřelo 4 737 zvířat a o jedenáct let později jich bylo dokonce 5 386.

Současnost ale nevypadá růžově. „V minulosti měli malí tučňáci spoustu dobrý let, po kterých následoval jeden špatný rok, kdy hodně ptáků zemřelo. V těch dobrých letech se ale zase dokázali vzchopit,“ uvedl Taylor. Ten se dnes obává, že se bilance naklání k většímu počtu let s hromadným vymíráním, a kolonie tučňáků nejmenších se tak už nebudou schopny zotavit.

