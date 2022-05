Místo benzínu a nafty tankuji whisky. Něco podobného by už za pár let mohli prohlásit řidiči. Při výrobě oblíbeného alkoholu totiž vzniká množství odpadu a odborníci ze Skotska nyní přišli s nápadem, jak jej proměnit v palivo pro auta. „Martin Tangney, zakladatel společnosti Celtic Renewables, používá fermentační proces k přeměně vedlejších produktů výroby whisky na biochemikálie, které by částečně mohly nahradit, respektive doplnit benzín a ropu v autech, a šlo by je použít i k vytvoření dalších produktů na bázi ropy," shrnuje CNN.