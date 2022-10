Srážku sondy DART s asteroidem Dimorphos sledovala 26. září skoro celá planeta. První test obrany Země před vesmírným tělesem se NASA povedl. Podorobně o tom informoval například britský deník The Independent.

Rozstřelením tělesa však tato mise nekončí. Vědci nyní zkoumají následný efekt srážky, který jim může pomoci v dalších fázích projektu. Po asteroidu podle pozorování totiž zůstala dlouhá stopa složená z prachů a úlomků, která připomíná ocas komety. Její zkoumaní napoví expertům více o tom, jak moc náraz sondy směřování a chování asteroidu ovlivnil.

Následky kolize

Prachovou stopu, která se vytvořila z vyvrženého povrchu asteroidu Dimorphos zaznamenali vědci díky dalekohledu Soar (Southern Astrophysical Research) v Chile. Deník The Independent uvedl, že se úlomky táhnou přes šest tisíc mil, tedy převodem téměř deset tisíc kilometrů, od místa střetu planetky se sondou.

Detailní pohled na Armageddon. NASA ukázala nové fotky srážky lodi s asteroidem

„Je úžasné, jak jasně se nám podařilo zachytit strukturu a rozsah následků ve dnech následujících po dopadu,“ řekl astronom z Lowellovy observatoře v Arizoně Teddy Kareta pro Portál Fox6. Výsledky pozorování astronomů Matthewa Knighta z americké Naval Research Laboratory a právě Teddyho Kareta dva dny po úspěšném testu planetární obrany byly nedávno zveřejněny na webu laboratoře National Science Foundation v Arizoně.

Deník Los Angeles Times následně citoval vědce, podle kterých by zachycené pásmo trosek mělo ještě nějaký čas růst a postupně se rozptylovat. Nakonec se podle nich stane slabým a nedetekovatelným.

Úspěch mise

NASA si po nárazu sondy DART do planetky Dimorphos, která měla rozměry fotbalového stadionu, připsala na konto velký úspěch. Projekt, kterým agentura dosáhla vychýlení asteroidu z jeho trajektorie, byl první svého druhu ve vesmírném prostoru.

Úspěch je i nadějí pro lidstvo. Podobným způsobem by se mohla Země chránit před nebezpečnými vesmírnými poutníky. Důstojník NASA pro planetární obranu Lindley Johnson uvedl, že použita byla technika kinetického nárazu, impaktu, s cílem změny rychlosti asteroidu a tím i změnit jeho dráhu. „Úspěch DART představuje významný doplněk k základní sadě nástrojů, kterou musíme mít k ochraně Země před ničivým dopadem asteroidu,“ citoval Johnsona web NASA.

Záznam kolize můžete sledovat zde:

Zdroj: Youtube

Jak moc se podařilo ovlivnit rychlost a směr asteroidu mají napovědět snímky a data z teleskopu, které postupně vědci zveřejňují. Další fáze projektu spočívá i ve sledování pásu trosek, díky kterým mohou vědci více prozkoumat povahu povrchu asteroidu, kolik materiálu bylo při srážce vyvrženo a jakou rychlostí. Odpoví to i na otázku, zda srážka způsobila odtržení větších kusů planetky, či spíše jen povrchového prachu. I to by totiž mohlo naznačit, nakolik se podařilo změnit dráhu asteroidu. Až po podrobné analýze všech získaných dat tedy bude jasnější, jestli je takzvaný kinetický impaktor efektivní použít na ochranu Země před nebezpečnými tělesy.

Lidstvo vstupuje do nadějné éry

„Nyní začíná další fáze práce týmu DART, který bude analyzovat data a pozorování z celého světa,“ uvedl astronom Matthew Knight s tím, že v dalších týdnech se svým týmem plánuje dalekohled Soar použít k dalšímu pozorování pásma trosek.

Mise americké kosmické agentury stála 325 milionů dolarů (přes sedm miliard korun). Sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) do planetky vzdálené od Země kolem jedenácti milionů kilometrů narazila rychlostí zhruba dvaadvacet tisíc kilometrů za hodinu. Její součástí byla speciální kamera používaná pro navigaci, zaměřování i zaznamenání závěrečné akce. Na videu lze vidět, jak se sonda k planetce přibližuje, až se záznam při srážce přeruší.

Vesmírná loď NASA se srazila s asteroidem. A to vše v přímém přenosu

Pohon zajišťoval sondě iontový motor a energii jí doplňovaly rozbalovací sluneční panely. Součástí sondy byla také italská družice LICIA (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), která se před dopadem na planetku oddělila a vyfotografovala náraz a vyvržení materiálu.

„Vstupujeme do nové éry lidstva, do éry, ve které máme potenciálně schopnost chránit se před něčím, jako je nebezpečný dopad asteroidu. Takovou schopnost jsme ještě nikdy neměli,“ okomentovala nadšeně jednoznačný úspěch ředitelka planetární vědy v NASA Lori Glazeová.