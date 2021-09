Za pracovním stolem každý den trávíme dlouhé hodiny. Dle údajů Českého statistického úřadu, tráví děti i dospělí v České republice méně času spánkem než sezením za stolem. Také trávíme za pracovním stolem víc času než naši západní sousedé.

Když si vybíráme postel nebo sedačku, opravdu si dáme záležet. V obchodě se na ně posadíme, lehneme si, zkoušíme je. Čteme různé studie, radíme se s přáteli a kolegy. Pracovnímu místu tolik pozornosti rozhodně nevěnujeme. Většina z nás si pro sebe a své potomky vybere pohodlnou židli a správně nastavitelný stůl, ale co ten zbytek? Pracovní místo přece není jen stůl, židle a počítač nebo laptop.

Děti sedí ve škole a pak doma, my zase v kanceláři a pak často i doma po práci. Dlouhé sezení může vést k řadě zdravotních problémů, kterým často nevěnujeme pozornost. Maximálně si říkáme, že se stačí protáhnout. Když si děti stěžují na bolesti zad, hlavy nebo beder, většinou na ně štěkneme, že v jejich věku jsme byli pořád venku a ať to udělají také. Bohužel to je velký a častý omyl.

Slovo ergonomie je podle spousty lidí jen dalším moderním pojmem, o kterém si většina myslí svoje. Dnes je reklama na všechno a ergonomie může být v našich očích jen „další klišé“, proč něco koupit. Co to ale vlastně je?

Ergonomie je obor zabývající se optimalizací potřeb člověka v pracovním prostředí. Dospělých za pracovním stolem, dětí za jejich psacím stolem či lavicí. Ergonomie zahrnuje vhodné rozměry, design jednotlivých prvků a nábytku a v neposlední řadě jejich uspořádání.

„Ergonomie by měla pomoci správně zkombinovat jednotlivé komponenty pracovního prostředí, které společně vytvoří příjemné a zdravé zázemí, podporující soustředění. Zásadní jsou drobnosti, které obvykle neřešíme, např. aby monitor byl umístěn ve správné výšce, abychom se k němu nehrbili.

Také velmi často opomíjíme kvalitní světlo, které šetří zrak. Často si nepřipouštíme, že špatné pracovní prostředí způsobuje bolesti zad, krční páteře, očí, onemocnění oběhového systému, bolesti hlavy či únavu,“ říká Dagmar Čížková, Country manažer české pobočky německého výrobce Durable.

Právě z těchto důvodů by pracovní i studijní místo mělo zahrnovat i ergonomická řešení, jako jsou nastavitelné držáky monitorů a tabletů, biologické světlo nebo řešení pro uspořádání kabelů, například právě z dílny Durable. Ta se především v Evropě proslavila svými efektivními produkty a moderním designem.

Ergonomická řešení musí chránit naše zdraví, čímž zvyšují naši produktivitu. Je bláhové si myslet, že ergonomie představuje luxus. Samozřejmě můžete oponovat, že na školní prostředí rodiče vliv nemají. Školy si často musí vystačit s tím, na co mají finance.

Domácí prostředí je ale jiné kafe. To ovlivnit můžete jak pro sebe, tak pro svoje děti. Není neobvyklé, když za stejným psacím stolem dělají školáci přes den úkoly nebo tam probíhá distanční výuka a večer tam sedí rodiče a dělají si to svoje.

Samozřejmě si laptop můžeme podložit starými časopisy a tablet opřít o hrnek s kafem nebo kakaem. Taky si můžeme místo stolní lampy svítit svíčkou a děti posadit za kuchyňský stůl. Chceme to? Pokud odpovíte ano, ergonomie je pro vás opravdu jen zbytný módní pojem.

Ovšem pokud jste článek dočetli až sem, pravděpodobně jste již po ergonomických řešeních sáhli a budete v tom jistě pokračovat. A kdy jindy je vhodný čas se nad nimi zamyslet než na začátku školního roku.

Září patří dětem

Autor: Radim Černý