Důvod, proč volby v malebné vesnici na okraji lounského Podlesí nebudou, je jasný. Nikdo ji nechce vést. Dosavadní starostka Jana Hrušková dopředu avizovala, že končí. Nástupce se nenašel. „Mrzí mě to, je mi to líto. Určitě je to škoda. Pod správcem ustaveným ministerstvem vnitra nebudou moci místní lidé o svých věcech rozhodovat,“ sdělila.

V čele obce stojí dlouhé roky. Řadu let byla místostarostkou, poslední čtyři roky starostkou. Je neuvolněná, práci vykonává při svém zaměstnání. Pracuje na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, cestování do Prahy jí denně zabere tři hodiny. „I přestože pracuji v Praze na částečný úvazek, je hodně náročné skloubit zaměstnání a výkon funkce starostky dohromady. Navíc za poslední čtyři roky geometrickou řadou narostla administrativa, státní správa přesunula na obce mnoho agendy. Byrokratická zátěž je šílená,“ přiblížila. Právě časová náročnost funkce byla hlavním důvodem, proč se rozhodla, že ve svých 63 letech se starostováním skončí. V malých obcích, jako je například Brodec s necelou stovkou obyvatel, není možné, aby byl starosta uvolněný, tedy na plný úvazek. Nemají na to v rozpočtu peníze.

Pavel Beneš byl starostou Brodce osm let, a to v letech 2006 až 2014. I on funkci vykonával při zaměstnání, má firmu, která se zabývá aplikovanou matematikou pro dopravní systémy. Dojíždí do kanceláře v Libochovicích. I pro něj bylo skloubit práci a starostování složité. „Je jasné, že je to časově náročné. Mladí to dnes dělat nechtějí, navíc nechtějí přijmout odpovědnost. Ale staří lidé to donekonečna táhnout nemohou,“ řekl. Vrátit na post starosty se nechce, i jemu je 63 let. Věří, že se mezi mladšími nakonec někdo najde, kdo vesnici povede.

K té mladší generaci patří například David Vlček. Je členem místního sboru dobrovolných hasičů, pracuje v Blšanech u Loun. „Do zastupitelstva by lidé kandidovali, starostu ale nikdo dělat nechce,“ potvrdil. Že by se o funkci ucházel třeba on sám, odmítá. „Nemám na to potřebné znalosti,“ řekl.

Všichni tři si uvědomují, že funkce starosty na malých obcích je dnes velmi náročná. Kromě rostoucí byrokracie je složité vyznat se v komplikované české legislativě, chybný krok, byť nevědomý, může vést k trestnímu stíhání. A na druhou stranu pochvala od lidí za vykonanou práci zaznívá velmi zřídka.

Správy Brodce se po volbách ujme úředník jmenovaný ministerstvem vnitra. „S omezenými pravomocemi bude spravovat obec do doby, než vznikne nové zastupitelstvo v čele se starostou. Nevykonává ale například činnost státní správy. Jedná se o provizorium, které není dlouhodobě pro chod a rozvoj obce výhodné,“ potvrdil Deníku mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Správce podle něj nemůže například nijak nakládat s obecním majetkem, jako podepisovat úvěrové smlouvy, a pro občany je obvykle k dispozici jen jedenkrát týdně. „Jeho hlavním úkolem je připravit nové komunální volby. Mimo to ale například schvaluje rozpočet obce nebo může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,“ vyjmenoval Krátoška.

Situaci mohou tedy místní napravit v náhradních volbách, jejichž termín vyhlásí ministr vnitra po skončení řádných voleb. Ve stejných případech, k podobné situaci došlo v roce 2014 v Úhercích na Lounsku, v řádném termínu tam také nikdo nepodal kandidátku, se dodatečné volby konaly další rok v lednu. V nejkrajnějším případě, tedy pokud se nepodaří dlouhodobě pozice zastupitelů a starosty obsadit, může místním hrozit sloučení s jinou obcí. V případě Brodce přicházejí do úvahu Líšťany, Vinařice či Ročov, ale i město Louny.