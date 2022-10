Zdroj: DeníkTřicet procent hlasů, to je pro ANO v Žatci úspěch…

Máme o dva mandáty víc než před čtyřmi lety, takže tyto volby vnímáme jako úspěšné. Posiluje nám to vyjednávací pozici z hlediska budoucí koalice. Ale je to jen první krok k jejímu sestavení. Uvidíme, jak budou s námi chtít spolupracovat ostatní. My k tomu přistupujeme tak, že komunální volby nejsou o nějaké ideologii, ale o tom, kdo chce pro město pracovat.

Existuje varianta, že by ANO ve vedení Žatce zastoupeno nebylo?

Myslím, že tato varianta existuje. Obcházet ANO je trendem v celorepublikovém měřítku, myslím, že se tyto snahy objeví také v Žatci. Budeme se ale snažit, aby k tomu nedošlo. Od voličů jsme získali jasný mandát, abychom ve vedení města byli. Jsme silnější než v roce 2018, proto by naše pozice v radě měla být silnější než dosud.

Pro koalici potřebujete partnera nebo partnery. Koho oslovíte?

Oslovíme všechny. Uvidíme, jak se k tomu ostatní postaví.

Není někdo, s kým byste spolupracovali raději?

Nemáme nikoho takto vyhraněného. Cítíme ale zadostiučinění, že mě před několika měsíci chtěli s kolegou Pintrem odvolat z rady města. Teď nám dali voliči silný mandát k tomu, abychom v našich rolích pokračovali a dokončili věci, které jsme za ty čtyři roky v Žatci nestihli.

Po vítězství ve volbách se nabízí otázka, zda ANO bude usilovat o post starosty pro Radima Laibla?

Nabízí se to, ale nelpím na tom. Pokud sestavíme silnou koalici se schopnými lidmi ve vedení města, jsem ochotný přijmout to, že starostou nebudu. Tato funkce není nějaká moje osobní priorita. Ale vnímám, že lidé svou volbou dali najevo, že chtějí na tomto postu změnu. Nebráním se, aby ta změna byla.