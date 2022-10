„Zatím žádnou dohodu v Žatci uzavřenou nemáme. Rádi bychom sestavili koalici širší, ne s převahou jednoho hlasu v zastupitelstvu. Proto jsou jednání složitější,“ sdělil Radim Laibl ze žateckého ANO. „Oslovili jsme po volbách všechny kandidátky, které se dostaly do zastupitelstva, nyní probíhají další jednání,“ dodal. Podle něj by mohl základní obrys dohody vzniknout do konce tohoto týdne.