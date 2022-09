„Nám můžete věřit. Známe se, potkáváme se, jsme sousedé pro společné žití,“ jsou slova na plakátech kandidátky Volba pro město se starostkou Zdeňkou Hamousovou na prvním místě. Fotografie všech kandidátů mají na plakátech také Starostové a nezávislí včele s místostarostou Jaroslavem Špičkou. „Chceme pomoci tomu, aby současní žatečáci byli na své město hrdí,“ stojí na nich včetně pravopisně chybného malého „ž“.

SNK Evropští demokraté, na prvním místě je Andrej Grežo, v kampani také vsadili na fotografie všech kandidátů. Část plakátů věnovali přiblížení svého programu. „Budeme podporovat vytvoření nových kapacit parkovacích míst ve městě,“ lze si přečíst trochu kostrbaté sdělení.

V Žatci kandiduje šest místostarostů, v Lounech útočí sportovní trenéři

Své tváře vystavili rovněž Piráti, vidět je hlavně jejich billboard na Kruhovém náměstí. Na samostatných plakátech se prezentuje jejich jednička Vladimír Vlach. „Žatec – znovu dobrá adresa,“ zní předvolební heslo Pirátů.

Na klasické plakáty vsadila kandidátka Žatec srdce regionu, nepřehlédnutelné jsou hlavně fotografie její dvojky Petra Hanzla. „Mé srdce bije pro podporu bytové výstavby a dostupné byty pro mladé,“ dozví se například lidé z plakátu na autobusové čekárně před poliklinikou.

Také ODS, konkrétně její místní lídr Marcel Kollmann, promlouvá prostřednictvím plakátů na lidi v Žatci na mnoha místech. „Nahradím neschopnost zdravým rozumem,“ slibuje na nich.

Komunální volby v Žatci: Jedno z témat je, co dál se sportovní halou

První muž žatecké kandidátky SPD Vladislav Hrbáček je na plakátech s předsedou strany Tomiem Okamurou. Slibují bezpečný Žatec a zastavení zdražování. A to i na billboardu u silnice ve směru od Mostu.

KDU-ČSL má plakátů po městě méně než ostatní, veřejnosti na nich představuje své tři první kandidáty včele s Walterem Endersem. KSČM a nezávislí fotografie kandidátů vůbec nemají, na plochách v Žatci lze spatřit jen obecný plakát komunistů,

Komunální volby proběhnou v pátek 23. a sobotu 24. září. V Žatci mohou voliči vybírat z deseti kandidátek. Výsledky, tedy složení nového zastupitelstva, by měly být známé v sobotu pozdě odpoledne nebo večer. Není pravděpodobné, že by jedna či dvě strany dohromady v něm získaly většinu. Dají se tedy očekávat povolební jednání o koalici více stran. Z něj vzejde vedení města, jež by ho mělo vést následující čtyři roky.