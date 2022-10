„K tomuto kroku se nás devět zastupitelů odhodlalo poté, co dva týdny vyjednávání nepřinesly hmatatelný výsledek prospěšný pro město Louny,“ stojí ve společném víkendovém prohlášení ODS a Pro lepší Louny, kde je členem kandidátky i současný starosta Pavel Janda. „Pro následující volební období se stavíme za koalici Pro lepší Louny a ODS Louny spolu s dalšími demokratickými uskupeními. Risk, že dopadneme jako v Děčíně, kde vznikla koalice ANO a SPD, je příliš velký. Nebudeme napomáhat vzniku koalice nedemokratických stran těžících z nenávisti, závisti a manipulací veřejnosti,“ uvedlo sdružení Louny společně.

Vítězem voleb v Lounech se s osmi mandáty stalo ANO. Podle Milana Rychtaříka z tohoto hnutí by dohoda o koalici měla vzniknout v tomto týdnu. Jaká bude, zatím upřesnit nechtěl.

Soud řeší, zda volby ve dvou obcích na Lounsku proběhly v pořádku

Po spojení zmíněných tří uskupení se nabízí několik variant, jak vytvořit "vládu" v Lounech. Koalice tří spojených subjektů s ANO by měla 19 zastupitelů. Pokud by ANO v koalici nebylo, musel by blok tří stran najít minimálně ještě čtyři hlasy v nějakých dvou jiných uskupeních.

V případě, že by došlo ke zmíněnému spojení ANO a SPD, mělo by 11 zastupitelů. Potom by musela taková koalice najít rovněž podporu ještě u dvou jiných subjektů.

Výsledky voleb Louny

ANO 24,63 % 8 zastupitelů

Pro lepší Louny 16,39 % 5 zastupitelů

ODS 12,12 % 4 zastupitelé

SPD 9,61 % 3 zastupitelé

Unie pro sport a zdraví 9,07 % 3 zastupitelé

Lounští patrioti 8,59 % 2 zastupitelé

ČSSD 6,74 % 2 zastupitelé

Louny Společně - Pirát,nez.a Zel 6,22 % 2 zastupitelé