„Doutník kouřím spíš výjimečně a dnes si ho dám. Je k tomu příležitost,“ řekl radní a vědecký pracovník Pavel Pintr, který se o vznik centra zasloužil. Spolu s ním si „zapálil“ také zastupitel Josef Hodina. „Je to velký úspěch. Ale věřil jsem v něj. Co jsem mluvil s lidmi, tak mi hodně z nich říkalo, že nás bude volit,“ sdělil. Také Lucie Radová, poslední z kandidátky ANO v Žatci, si prý myslela, že hnutí bude mít ve volbách úspěch. „Věřila jsem v to,“ sdělila přesvědčivě. I když se do zastupitelstva nedostala, od voličů obdržela 1 189 hlasů, což má z jiných kandidátek jen málokdo. Až takový je volební úspěch hnutí ANO v Žatci.