„Povolební jednání probíhají neustále, nyní ale ustrnula na mrtvém bodě. Vyjednáváme s každým. Jako vítěz voleb bychom chtěli prosadit svého kandidáta na starostu Podbořan, ale pokud by to bylo na překážku nějaké dohodě, netrváme na tom za každou cenu,“ sdělil lídr podbořanského hnutí ANO Rastislav Novák.

Zdroj: DeníkTo, že není o vedení města na další čtyři roky jasno, potvrdil také starosta Radek Reindl. „Nic dojednáno není. Pokud nikdo nenapadne průběh voleb v Podbořanech u krajského soudu, chtěli bychom svolat ustavující schůzi zastupitelů na pondělí 17. října. Nejpozději tam se ukáže,“ řekl.

Podle informací Deníku se v Podbořanech vytvořily dva bloky, které mají v nově zvoleném 21členném zastupitelstvu shodně deset hlasů. Na jedné straně stojí ANO a Naše Podbořansko, které ve volbách skončilo třetí. Druhou tvoří čtyři kandidátky nezávislých. Stranou stojí komunisté. Jejich jediný zastupitel, učitel René Chodura, by se tak mohl stát pomyslným rozhodujícím závažím na vahách.

Kdo povede Žatec a Louny? Jasno by mohlo být brzy

„Vím, že se v této pozici nyní nacházím. Snažím se najít cestu, aby byli spokojeni všichni. Jednáme, mám připravené návrhy, které bych chtěl oběma stranám představit. Myslím, že by mělo mezi sebou spolupracovat všech 21 zastupitelů, to by bylo ku prospěchu města nejvíc. Nějaká koalice s převahou jednoho hlasu by nemusela celé čtyři roky fungovat,“ řekl.

Rovněž Rastislav Novák a Radek Reindl shodně mluví o tom, že by bylo lepší, kdyby ve městě, jak bylo dosud zvykem, vznikla širší koalice. Zda se podaří dojednat, je však otázkou. Politická scéna se v Podbořanech v minulých letech vyznačovala velkou stabilitou, starosta Reindl a místostarosta Karel Honzl město vedou čtyři volební období. Tedy 16 let.

Kryry čeká změna

Jisté je, že změna přijde v Kryrech. Tamní starosta Miroslav Brda nekandidoval, před volbami avizoval, že končí. „Funkce starosty je mnohdy náročná, rozhodl jsem se, že už nechci pokračovat a že ji předám někomu jinému,“ sdělil.

Složení nového kryrského zastupitelstva je po volbách rozmanité, z deseti kandidátek se do něj dostali zástupci osmi. Žádná nemá výraznou převahu.

Většina starostů v obcích na Žatecku zůstane. Někde ale přijde změna

Jasno je v Blšanech, kandidátka starostky Dagmar Břehovské má v zastupitelstvu většinu. Také ve Vroutku by měl pokračovat ve vedení Jaromír Kubelka, v Lubenci zase Jiří Chaloupecký. V Nepomyšli jasně vyhrála kandidátka současného starosty, Josef Lněníček navíc dostal nejvíc hlasů. Zda ale bude pokračovat, není jisté, před volbami uvedl, že možná skončí. „Zatím jsem se nerozhodl,“ řekl ve čtvrtek 6. října. Starostu by měli v Nepomyšli volit 21. října.

Zajímavostí letošních voleb v Krásném Dvoře bylo, že se jich zúčastnila kandidátka Strana Práv Občanů Zemanovci. Mandát v zastupitelstvu získal předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. V roce 2013 dostal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy