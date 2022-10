Kdy dohoda o koalici vznikla?

Dohoda vznikla po dlouhých a komplikovaných jednáních v pátek 21. října, ale ještě o víkendu a v pondělí ráno jsme ladili některé věci. Koaliční dohodu jsme zatím nepodepsali, dopracujeme ji v následujících dnech o věci, které se týkají komisí rady, výborů zastupitelstva, orgánů městských společností a podobně.

Proč ta jednání tak dlouho trvala?

Cílem bylo vytvořit širokou koalici, aby nevznikla těsná většina, jak tomu bylo v Žatci v minulosti. Toho jsme se chtěli vyvarovat. Proto jednání trvala tak dlouho, dlouho se nám nedařilo najít shodu. V jednu chvíli jsem ani nevěřil, že k dohodě dojde. Jednou z variant bylo, že se nové vedení města na ustavujícím jednání zastupitelů nezvolí a dál bude pracovat stará rada. Nakonec se podařilo dát dohromady až na výjimky všechny strany.

Bude to čtyři roky, než budou další komunální volby, fungovat?

Pokud by to nefungovalo a široká koalice se rozpadla, tak aspoň máme čisté svědomí, že jsme to jako vítězové voleb zkusili.

Hnutí ANO má v Žatci starostu a posty obou místostarostů. Kdy se toto dohodlo?

My jsme šli do jednání s tím, že bychom rádi starostu a neuvolněného místostarostu pro kolegu Pintra. To, že máme místa obou místostarostů, vyplynulo z jednání. Uvolněnou funkci místostarosty jsme nabídli koaličním partnerům. Ti nabídku k našemu překvapení nepřijali a dali přednost místům v radě.

V té jsou zástupci ANO, ODS a Volby pro město. Jaká v Žatci vlastně vznikla koalice?

Koaliční dohoda je postavená na těchto třech subjektech a Starostech a nezávislých, kteří nemají místo v radě. Dohodu podporuje i Martin Veselý z kandidátky Srdce regionu. Víceméně jediná strana, která se od koalice distancovala, jsou Piráti.

Připravujete nějaké programové prohlášení?

Spíš než o program, který jsme měli podobný, jde kolegům o to, aby mohli ovlivnit obsazení orgánů v městských společnostech. Jde o představenstva a dozorčí rady Žatecké teplárenské, nemocnice a technické správy. Všem členům ale necháme doběhnout jejich mandáty, po jejich vypršení zřejmě dojde k nějaké obměně.

Řešíte i obsazení ředitelů městských společností?

Personální věci v této chvíli neřešíme.

Bude Radim Laibl starostou a zároveň krajským radním?

Chtěl bych se vzdát funkce uvolněného radního Ústeckého kraje. Pokud by ta možnost byla, pracoval bych jako neuvolněný radní. Pokud by ta možnost nebyla, tak bych radu Ústeckého kraje opustil. Nechci být ve dvou uvolněných funkcích najednou. Rád bych ale v krajské radě zůstal, neboť je tím znát vliv města Žatec v Ústeckém kraji.