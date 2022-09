„Nepochybuji o tom,“ sdělila v pondělí na dotaz Deníku. Podle svých slov kvůli výsledku voleb nevidí reálně zástupce Volby pro město na pozici starosty. „Lidé se rozhodli, kdo je má zastupovat, já to plně respektuji. Vnímám, že aktivita v povolebním vyjednávání patří vítězi voleb, kterým se v Žatci stalo hnutí ANO. Ráda se vrátím do školství, kde jsem dlouhé roky pracovala a které je mou srdeční záležitostí,“ řekla.

Zdeňka Hamousová v Žatci bydlí od svých deseti let, většinu profesního života strávila ve školství v oboru speciální pedagogika. V letech 1997 až 2010 byla ředitelkou žatecké ZŠ praktické, speciální a logopedické ve Dvořákově ulici. Od roku 2006 je zastupitelkou města, od roku 2010 je s tříměsíční pauzou na přelomu let 2014 a 2015 starostkou. Šest let byla senátorkou. Ve volbách do Senátu v roce 2014 kandidovala jako nestraník za hnutí ANO, ve druhém kole porazila sociálního demokrata a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka. V předloňských volbách mandát neobhájila, kandidovala za hnutí Unie pro sport a zdraví.

Při jednáních o koalici v Žatci oslovíme všechny, říká Radim Laibl z vítězné ANO

A kdo bude žateckým starostou? Velkým favoritem je Radim Laibl, současný místostarosta a jednička kandidátky ANO, jež ve volbách získala osm zastupitelů. „Nabízí se to, ale nelpím na tom. Pokud sestavíme silnou koalici se schopnými lidmi ve vedení města, jsem ochotný přijmout to, že starostou nebudu. Tato funkce není nějaká moje osobní priorita. Ale vnímám, že lidé svou volbou dali najevo, že chtějí na tomto postu změnu. Nebráním se, aby ta změna byla,“ poznamenal.

Obejdou ANO?

Hned po volbách ale zmínil, že existuje i varianta vládní koalice bez ANO. „Obcházet ANO je trendem v celorepublikovém měřítku, myslím, že se tyto snahy objeví také v Žatci,“ poukázal o víkendu.

V takovém případě by se musela stát členem žatecké koalice SPD, která počet mandátů v zastupitelstvu zvýšila z jednoho na tři. „V pondělí máme s kolegy z naší kandidátky schůzku, kde budeme věci týkající se povolebních jednání probírat. Nečekali jsme v Žatci takový úspěch. Ukázalo se, že většina lidí je s vývojem v republice zklamaná a ve volbách dala najevo nesouhlas. Na druhou stranu mě mrzí nízká účast u voleb v Žatci, přišla jen třetina lidí,“ uvedl lídr kandidátky SPD Vladislav Hrbáček.

ANO a SPD by v Žatci těsnou koalici s převahou jednoho hlasu mohly vytvořit. „Pokud bychom měli být v nějaké koalici, doufám, že se domluvíme na spolupráci s více stranami, máme dost podobné programy. Věřím, že se v Žatci najde nějaký širší kompromis, ale asi to bude těžké. Já osobně jsem nakloněný jednání s každým,“ dodal Hrbáček.

Podívejte se na nové zastupitele Žatce. Vítězem voleb je jasně ANO, druhá je SPD

Podle svého vyjádření o případnou funkci ve vedení města, například místostarosty, neusiluje. „Nemám s tím potřebné zkušenosti a také bych se tomu nemohl časově věnovat naplno. Mojí prioritou je nyní má práce a studium na vysoké škole,“ zmínil. Vladislav Hrbáček pracuje v soukromém rehabilitačním centru v areálu žatecké nemocnice, studuje fyzioterapii.

Zvýšit počet zastupitelů z jednoho na dva se povedlo žatecké ODS. „Není to ale počet, který nám dává v povolebním vyjednávání nějakou silnou pozici. Vyčkáváme a uvidíme. Zatím nás nikdo neoslovil,“ informoval předseda žatecké ODS Marcel Kollmann.