V Dobroměřicích u Loun je situace jasná. Tamní starostka Ivana Sihlovcová byla v čele jediné kandidátky, která se voleb zúčastnila – všech devět jejích členů se stalo zastupiteli. Ve funkci by tak měla pokračovat dál. Podobná situace je v Úhercích nebo Vršovicích. I tam se každý, kdo kandidoval, do zastupitelstva dostal. Starostkou v Úhercích by dál měla být Zuzana Kubištíková, ve Vršovicích Pavlína Adamová.