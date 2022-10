Zdroj: DeníkPodobné to je ve Staňkovicích. I tam Vladimír Libich před volbami avizoval, že skončí. „Bude mi 68 let a nechci být starostou dál. Předám to mladším,“ vysvětlil. Kdo povede obec s tisícovkou obyvatel další čtyři roky, se uvidí po ustavujícím jednání zastupitelů v druhé polovině října. Zřejmě se rozhodne mezi dvojicí Pavel Pařízek a Hana Umlaufová.

Jsou naopak obce, kde budou současní starostové pravděpodobně pokračovat, neboť jejich kandidátky v komunálních volbách získaly většiny v zastupitelstvech. Například Jan Horák v Bitozevsi, Oldřich Sodomka v Blažimi, Vladimíra Chybová v Čeradicích, Lucie Vokurková v Deštnici, Zdeněk Krejčík v Holedeči, Petr Valenta v Liběšicích, Ivan Teuber v Libočanech, Miroslav Lešák v Lišanech nebo Petr Sýkora v Novém Sedle.

Rozhodnou jednání

Kde není nic jasného, jsou například Měcholupy. Kandidátka tamní dlouholeté starostky Doris Černíkové skončila ve volbách druhá se třemi mandáty v devítičlenném zastupitelstvu, vítězné uskupení s Václavem Hanzalem v čele má čtyři. Zbylé dvě kandidátky po jednom. „Vyjednávání probíhají, variant je několik. Naše uskupení získalo ve volbách nejvíc hlasů, zodpovědnosti se nebráníme, rádi bychom získali místo ve vedení obce,“ řekl Václav Hanzal, soukromě hospodařící zemědělec ze spádové vesnice Želeč.

Pestrou nabídku měli letos opět voliči ve Velemyšlevsi. Kandidátku v obci s 350 obyvateli postavilo šest uskupení, o jedno víc než před čtyřmi lety. Do sedmičlenného zastupitelstva se jich dostalo pět. Nejvíc hlasů získalo uskupení Impuls ke změně v čele s Eliškou Martínkovou, kandidátka současného starosty Miloslava Štípka skončila druhá. Obě uskupení mají dva mandáty, také ve Velemyšlevsi se proto vedení obce na další čtyři roky zrodí z povolebních vyjednávání.

Starostové na Lounsku. Někteří po volbách končí, jiní mají místo jisté

Rozhodnuto není ani v Tuchořicích. Dlouholetý starosta Ladislav Kubiska, ve funkci je od roku 1990, chtěl skončit. Ve volbách ale získal nejvíc hlasů a kolegové z kandidátky ho přemlouvají, aby pokračoval dál. „Je mi 64 let, starostou jsem 32 let, tedy polovinu svého života. Myslel jsem, že skončím, ale teď nevím, zatím nejsem rozhodnutý,“ vzkázal.

V Žiželicích kandidátka současné starostky Heleny Makukové sice volby vyhrála, avšak aby měla většinu v sedmičlenném zastupitelstvu, potřebuje ke třem získat ještě jeden hlas. A to bude zřejmě obtížné. Existuje totiž varianta, že se ostatní dvě kandidátky pod vedením Květy Panské a Jaroslavy Mangové shodně se dvěma mandáty domluví spolu.

