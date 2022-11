Takový model vedení jako v Měcholupech nemá žádná jiná obec v regionu. Uvolněného starostu a místostarostku a neuvolněného místostarostu mají třeba v Žatci s 19 tisíci obyvateli. „Tady u nás na vesnici je to trochu přes čáru, Měcholupy to bude stát hodně peněz. Průměrné měsíční výdaje za místostarosty v obcích obdobných velikostí činí 30 tisíc korun, výdaje městyse Měcholupy jsou ale 106 tisíc korun. Náklady na oba místostarosty tak za čtyřleté období překročí v Měcholupech pět milionů korun. Tyto peníze by se určitě daly využít jinak,“ sdělila Lenka Kořínková, ředitelka tamní Logopedické základní školy a členka nezávislé kandidátky, která v září získala místa čtyř z devíti zastupitelů, „vládní koalice“ v Měcholupech vznikla ale bez nich. Celkové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, tedy městysem, jsou v Měcholupech podle Kořínkové na uvolněného místostarostu 71 tisíc korun, na neuvolněného místostarostu 35 tisíc měsíčně.