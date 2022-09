ANKETA: Jste pro výstavbu sportovní haly v Žatci?

Redakce

Co bude tématem zářijových komunálních voleb v Žatci? Možná to bude zvažovaná výstavba sportovní haly. Řada lidí po ní volá, mluví o tom, že je ostudou města, že podobné sportoviště dosud nemá. Jiní ale poukazují na to, že jsou ve městě jiné priority a stavba a následný provoz haly spolkne příliš moc peněz.

Zastupitelé Žatce vybrali pro novou sportovní halu lokalitu na jižním okraji města za bývalým OSP. V místě je teď pole. | Foto: Deník/Petr Kinšt