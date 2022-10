Zdroj: Deník„Výsledek voleb v Lounech považuji pro nás za fenomenální, osm míst v zastupitelstvu jsem nečekal. Nevylučuji koaliční spolupráci se žádným subjektem, se kterým najdeme shodu na zásadních bodech našeho programu,“ sdělil lounský místostarosta a lídr kandidátky ANO Milan Rychtařík. „Máme silný mandát, v tuto chvíli jsme v ANO domluveni, že pro nás budeme požadovat post starosty,“ dodal.

V Lounech vyhrálo ANO. Podívejte se na tváře nových zastupitelů

Druhá v pořadí, co se týče zisku hlasů, skončila kandidátka Pro lepší Louny s pěti zastupiteli. „Do zastupitelstva se dostalo osm subjektů. Možností, jak složit koalici, je několik a my se budeme snažit, aby výsledek povolebního vyjednávání umožnil prosadit maximum z našeho programu,“ sdělil bez bližších podrobnosti starosta Pavel Janda.

Jan Kerner z ODS byl trochu konkrétnější. „Jednání začínají, za ODS mohu říct, že nechceme mít nic společného s SPD ani Lounskými patrioty. spolupráci s ostatními se nebráníme,“ řekl. Strana získala čtyři mandáty stejně jako před čtyřmi roky.

ŽIVĚ: Sledovali jsme sčítání voleb na Lounsku. V Podbořanech vyhrálo ANO

Ani Unie pro sport a zdraví, jež má rovněž tři zastupitele jako v uplynulých čtyřech letech, nechce jednat s SPD. „Čekáme, kdo nás osloví. My nebudeme oslovovat nikoho. Za mě si nedovedu představit spolupráci s SPD, která má naprosto nereálné plány, u kterých vévodí obnova lounské nemocnice. Byl bych samozřejmě rád, kdyby se to povedlo, ale je to nereálné v kontextu dnešní doby a finanční situace města. Považuji takové sliby za nesolidní vůči občanům,“ řekl místostarosta Vladimír Antonín Hons.

V současné době sedí v radě zástupci uskupení Pro lepší Louny, Unie pro sport a zdraví, ANO a ODS. Pokud by koalice pokračovala v tomto formátu, v zastupitelstvu by měla pohodlnou většinu 20 z 29 členů. Jestliže by měla vzniknout dohoda ve složení Pro lepší Louny, ODS, Unie pro sport a zdraví bez ANO, ke slovu by přišly menší subjekty. Zmíněné tři strany by k těsné patnáctičlenné většině musely sehnat ještě tři hlasy. Ty mají Louny společně a ČSSD shodně se dvěma mandáty. „Zatím nás nikdo neoslovil, s nikým jsme nejednali. Uvidíme, co bude. Předem nevylučuji spolupráci s nikým,“ řekl Pavel Csonka z ČSSD.

Zdroj: Deník